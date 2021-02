Instagram

Tânia Ribas de Oliveira escolheu uma fotografia do início do seu namoro com João Cardoso para assinalar uma data muito especial nas redes sociais. “Gostava de dizer que o tempo não passou por nós... mas passou! E ainda bem! 16 de Fevereiro. 16 anos de namoro ❤️”, escreveu a apresentadora da RTP na legenda da imagem.

A profissional de televisão e o judoca casaram-se a 25 de julho de 2009, numa cerimónia romântica na Igreja do Campo Grande, em Lisboa. O casal tem dois filhos em comum: Tomás, de sete anos, e Pedro, de cinco.

