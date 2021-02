Depois de nova anos juntos Olivia Wilde e Jason Sudeikis separam-se há praticamente há um ano. A notícia que a atriz namora Harry Styles nos primeiros dias de 2021. Olivia Wilde realizou um filme onde o ator e cantor participa. Esta semana, Wilde foi vista a ir buscar várias malas à casa que partilhava com o ex-noivo.

Nas imagens que pode ver abaixo, Olivia carrega pelo menos duas malas gigantes e um saco à saída da casa que partilhava com Sudeikis e os seus dois filhos, de quatro e seis anos. Ambos manterão uma relação cordial e de amizade dado que, vários meses depois da separação, foram vistos juntos na praia.

Segundo o Page Six, Wilde seguiu com as malas para casa de Harry Styles. Foi o próprio site que avançou em exclusivo que ambos mantinham um relacionamento ao divulgar estas fotos onde Wilde e Styles chegam de mão dadas um casamento na Califórnia.