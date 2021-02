Luciana Abreu decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com mais uma publicação especial das filhas mais novas, as gémeas Amoor e Valentine. Desta vez, a artista partilhou um vídeo enternecedor das duas meninas a cantar.

Entre as imagens é possível ver Amoor e Valentine numa espécie de mini sessão de Karaoke em casa, ao som do tema I Wiil Always Love You, de Whitney Houston.

Recorde-se que as duas meninas, de três anos, são fruto do casamento terminado com Daniel Souza. Luciana Abreu é ainda mãe de Lyonce, de dez anos, e Lyannii, de oito, fruto do antigo relacionamento com Yannick Djaló.