Júlia Palha partilhou uma fotografia nas redes sociais ao lado do namorado. A atriz da SIC, que protagoniza A Serra com estreia para 22 de fevereiro, deixou uma mensagem sobre a importância sobre o amor e a importância da não urgência.

“Sê paciente contigo mesmo no que diz respeito ao amor, sê paciente com os sonhos, com o que queres, com o que sabes que mereces, porque de facto mereces e um dia vai chegar”, começa por escrever na legenda da foto (ver abaixo) onde surge ao lado de José António Arantes Pedroso.

Reprodução Instagram, DR

“Vai bater-te à porta quando menos esperares e vai ser bem melhor do que alguma vez imaginaste. Confia", completa a atriz que comprou a sua primeira casa no final de 2020. Espreite aqui alguns detalhes.