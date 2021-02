1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Meghan Trainor e o ator Daryl Sabara foram pais no dia 8 de fevereiro, há exatamente uma semana. A cantora partilhou nas redes sociais as primeiras imagens do bebé.

A chegada do Riley, assim é o nome escolhido para o rapaz. estava previsto para o Dia dos Namorados, mas o parto foi antecipado. Casada com Sabara desde 2018, Meghan Trainor recebe assim o seu primeiro filho.

Espreite as fotos do bebé acima!