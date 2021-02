Carolina Deslandes partilhou nas suas redes sociais um vídeo de um momento de improviso, gravado à janela de sua casa, no Chiado, em Lisboa. "Letra toda mal, mas fiz um dueto com mais um músico extraordinário da minha rua”, escreveu a artista na legenda da publicação no Instagram.

Apesar de inicialmente não saber quem era o músico, e de até ter pedido ajuda para o identificar, Carolina Deslandes descobriu que se trata de @magic.cello, um violoncelista da Letónia que costuma tocar naquela zona da capital portuguesa.