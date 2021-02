Instagram

A propósito do Carnaval que se assinala esta terça-feira, 16 de fevereiro, Benedita Pereira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz partilhou uma amorosa fotografia do filho, o pequeno Álvaro, de quase um ano, mascarado de Baby Yoda, personagem da série The Mandalorian, do universo Star Wars.

"Baby Yoda AKA Grogu e a mão de seu pai", escreveu a atriz na legenda da imagem.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Benedita Pereira com Francisco Roldão Cruz .

