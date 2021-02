Reprodução Instagram, DR

A propósito do Dia dos Namorados, que se assinalou este domingo, 14 de fevereiro, Sara Barradas decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz partilhou uma fotografia em que surge a trocar um beijo apaixonado com o marido, José Raposo.

Imediatamente, a publicação encantou os internautas, conquistando inúmeras reações. "O amor puro"; "Lindos" ou "O vosso é amor é tão bonito", pode ler-se entre os comentários deixados pelos seguidores da atriz.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Sara Barradas e José Raposo apaixonaram-se nas gravações da novela Espírito Indomável, em 2010. Entretanto, o casal trocou alianças em novembro de 2011 e, em março, de 2019, os dois atores deram as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Lua.