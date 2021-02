1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

A propósito do Dias dos Namorados, que se celebrou este domingo, 14 de fevereiro, Bárbara Bandeira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com imagens únicas ao lado do namorado, Kasha.

"Não há nada que eu queira mais do que tudo contigo, desde o primeiro dia, até que o sempre chegue. Meu Pu", escreveu a cantora na legenda da publicação, aproveitando para se declarar ao músico dos D.A.M.A..

Recorde-se que o casal assumiu o namoro em 2019, depois de uma polémica marcada pela diferença de idades entre os dois artistas.