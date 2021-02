Tom Cruise e Nicole Kidman casaram em 1990. Dois anos depois, o casal adoptou Isabella e, em 1995, Connor, um rapaz. É público que depois do divórcio, em 2001, os filhos afastaram-se da atriz que seguiu , mais tarde, num outro casamento - com o cantor Keith Urban, de quem tem duas filhas .

"Tenho que proteger essa relação. Mas o que sei 150% é que renunciaria à minha vida por meus filhos", disse a atriz numa rara entrevista em 2018 à revista Vanity Fair. "São adultos. São capazes de tomar suas próprias decisões. Tomaram a decisão de ser cientologistas, e, como mãe, minha tarefa é amá-los”, referindo pela primeira vez as crenças fervorosas que Tom Cruise segue.

Reprodução Instagram, DR

Connor Cruise, hoje com 26 anos, já não é o mesmo do que o público se recorda quando os pais viviam uma relação ultra mediática, agora com uma longa barba e bastante diferente. Connor mostrou apenas uma imagem sua em 2021 onde surge na Costa Rica, à pesca, uma das suas maiores paixões.

Já Isabella, que vive em Londres e é casada, não fala sobre os seus famosos pais, mas segue a atriz nas redes sociais, o que antes não acontecia. A imprensa especula que ambas estarão hoje mais próximas.

Reprodução Instagram, DR