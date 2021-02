Rita Ferro Rodrigues contou esta quarta-feira, 10 de fevereiro, que o seu filho mais novo, Eduardo, de dez anos, foi operado de urgência no final de janeiro e complicações na recuperação obrigaram a que voltasse novamente ao bloco operatório no início desta semana.

"Cá estamos. Continuamos a recuperar devagarinho mas bem e ainda sem saber quando saímos - há muita cautela no discurso dos médicos e na gestão de expectativas. E assim deve ser", revelou a apresentadora, que testou positivo à Covid-19 pouco antes de o filho ter sido operado de urgência pela segunda vez. Rita Ferro Rodrigues continua sem sintomas.

"As saudades são muitas, muitas (...) Hoje o pintainho dormiu bem e acordou melhor: eu caí do cadeirão ( devia estar a sonhar que estava na minha cama ) e foi portanto despenteada e desconjuntada e no chão ...que lhe dei os bons dias. E ele que não costuma sorrir de manhã - é animal nocturno - sorriu . Que seja o primeiro de muitos", completou a comunicadora com uma mensagem de esperança.