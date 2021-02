Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 10 de fevereiro, Vanessa Martins partilhou o seu lado mais pessoal nas redes sociais ao publicar um raro registo fotográfico da mãe.

Numa troca de perguntas e respostas no Instagram, a empresária e influencer recebeu a seguinte a seguinte mensagem: "É só para te dizer que és a melhor filha do mundo". E, em jeito de resposta, Vanessa Martins publicou uma fotografia da progenitora, acompanhada de uma declaração. "E tu a melhor mãe do mundo", pode ler-se.

