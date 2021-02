Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 12 de fevereiro, é um dia especial para Joana Santos. Ari, o filho mais velho da atriz, completa quatro anos. Uma data que a protagonista de Amor Amor fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia de quando o menino era bebé.

"Há 4 anos fui mãe do miúdo mais querido, com o sorriso mais aberto, com o abraço mais reconfortante, que me surpreende todos os dias e me faz sorrir como ninguém. É um amor tão grande!! Parabéns Ari", escreveu na legenda da imagem.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que além do pequeno Ari, Joana Santos é mãe de uma menina, Mia, de quase dez meses. As duas crianças são fruto do casamento da atriz realizador Simão Cayatte.