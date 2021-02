Instagram

“Quando criei este momento no CCB com a minha equipa disse-lhes que seria algo que um dia todos iriam ter o prazer de lembrar que estes históricos estiveram juntos naquela noite. Nunca pensei que o ‘um dia’ fosse logo um amanhã. Adeus meu querido Joel. Obrigado por tudo”, escreveu Diogo Clemente no Instagram, na legenda de uma fotografia de Joel Pina em palco com Carlos do Carmo, que morreu no passado dia 1 de janeiro.

O músico, que foi viola baixo de Amália Rodrigues durante 29 anos, e acompanhou várias gerações do fado, morreu esta quinta-feira, 11 de fevereiro, em Cascais, onde se encontrava hospitalizado. Tinha 100 – completaria 101 no próximo dia 17 - e a notícia da sua morte foi confirmada por Sara Pereira, diretora do Museu do Fado.