Tom Brady tem muitos motivos para comemorar depois de conseguir o sétimo troféu Vicent Lombardi no Super Bowl. E foi exatamente isso que fez.

No vídeo acima, que se tornou viral nas redes sociais, o jogar de futebol americano surge visivelmente embriagado durante a comemoração dos jogadores do Tampa Bay Buccaneers.

Nas imagens pode-se ver o atleta a sorrir enquanto um segurança o ajuda para não cair, estando cercados por jornalistas e fotógrafos que cobrem o momento.



O marido da modelo brasileira Gisele Bündchen pronunciou-se no Twitter sobre o momento e brincou: “Nada para ser visto por aqui… apenas um pouco de tequila com abacate”.

Além desse momento cómico, também começou a circular nas redes sociais um vídeo no qual o Tom Brady surge a atirar do seu barco para outro barco o troféu Lombardi, entregue anualmente aos vencedores do Super Bowl.