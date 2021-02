Reprodução Instagram, DR

Dias antes de ser encontrada morta em casa, em Berlim, Kasia Lenhardt publicou uma fotografia sua a preto e branco com uma legenda que foi interpretada por alguns dos seus seguidores como uma mensagem de despedida, de acordo com o The Sun.

“É agora que impões um limite. Basta”, escreveu. A publicação foi feita logo após o fim do relacionamento da modelo de 25 anos com o jogador de futebol Jérôme Boateng. O romance do antigo casal foi marcado por algumas controvérsias em que o atleta chegou mesmo a acusar a ex-namorada de tentativas de chantagem e de destruir a relação com a sua família e com a ex-namorada, Rebecca Silvera, a mãe dos seus filhos.

Kasia morreu no dia de aniversário do filho, Noah, de seis anos, fruto de uma antiga relação. A morte da modelo está a ser investigada pelas autoridades alemãs.

