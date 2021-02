Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 11 de fevereiro, é um dia especial para Luís Filipe Borges e a companheira, Sara Santos. O filho do casal completa o seu primeiro mês de vida. Uma data que a mulher do humorista fez questão de assinalar nas redes sociais com uma nova fotografia do pequeno Tomé, mostrando pela primeira vez o rosto do menino.

"Um mês de Tomé", começou por escrever.

"O corpo miúdo e frágil encaixa com perfeição nos meus braços. Não poderia existir métrica mais perfeita. Tem os meus olhos, mas também o meu coração", prosseguiu.

"Quando vejo este miúdo de pieira sonante sei que a minha missão não é prepará-lo para enfrentar um mundo difícil e, muitas vezes, cruel, mas sim prepará-lo para que torne o mundo um pouco menos difícil e cruel", completou.

Recorde-se que Luís Filipe Borges e Sara Santos estão juntos desde 2015 e trocaram alianças em setembro de 2018, veja as imagens aqui.