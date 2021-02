Reprodução Instagram, DR

O dia 10 fevereiro é uma data com especial significado para Mickael Carreira. Foi precisamente nesse dia, há 14 anos, que cantor atuou pela primeira vez no Multiusos de Guimarães. Uma ocasião que o artista fez questão de recordar nas redes sociais, aproveitando para agradecer o carinho dos fãs ao longo do seu percurso.

"Faz hoje precisamente 14 anos que dei o meu primeiro concerto no Multiusos de Guimarães e é muito bom saber que ao fim destes anos todos vocês continuam ao meu lado", escreveu na legenda de várias fotografias do seu primeiro espetáculo na famosa sala do norte do país.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Uma publicação que, de resto, não passou despercebida aos fãs, que rapidamente reagiram na caixa de comentários. "Hoje e sempre contigo"; "Que venham mais 14 e outros tantos mais" ou "Parece que foi ontem e já passaram 14 anos. Nem acredito....as recordações são inúmeras, desde gargalhadas ao choro", pode ler-se entre as inúmeras mensagens deixadas pelos internautas.