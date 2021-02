Instagram

Malvino Salvador partilhou no Instagram uma fotografia encantadora do seu filho mais novo, Rayan, que nasceu no passado dia 9 de janeiro. “Meu garoto”, escreveu o famoso ator brasileiro na legenda da imagem.



Aos 44 anos, e depois já ter sido pai de três raparigas, Malvino Salvador foi pai de um rapaz. O bebé veio juntar-se tal como Ayra, de cinco anos, e Kyara, de três, nascidas da atual relação com Kyra Gracie.

Malvino Salvador é ainda pai de Sophia, de dez anos, fruto do anterior relacionamento com Ana Ceolin.