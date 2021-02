Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 10 de fevereiro, foi de de celebração para Mafalda Rodiles. A atriz completou 38 anos. Uma data que Mafalda comemorou em casa, junto dos filhos, Mel e Martim, conforme fez saber nas redes sociais.

"E a festa foi assim", escreveu a atriz na legenda de uma fotografia em que surge acompanhada pelos filhos.

Através da ferramenta Intastories, Mafalda Rodiles publicou ainda vários vídeos captados ao longo do dia do seu aniversário.

Recorde-se que Mel e Martim são fruto do casamento terminado da atriz com Edgar Miranda, com quem partilhava a vida no Brasil. Após a separação, Mafalda Rodiles optou por regressar a Portugal.