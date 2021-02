Reprodução Instagram, DR

Miguel Cristovinho é um pai babado e não esconde. São várias as vezes que o cantor dos D.A.M.A faz autênticas declarações de amor ao filho, Mateus, nas redes sociais.

Esta quarta-feira, 10 de fevereiro, Cristovinho foi surpreendido pelo filho e não resistiu em partilhar com os fãs aquilo com que se deparou.

"Entro no meu quarto e dou com este cenário - “vou fazer óó com os munecos na cama do pai”", escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo - onde a criança de dois anos, surge deitada na cama do pai, ao lado de uma longa fileira de brinquedos.

Recorde que o cantor comprou recentemente uma casa nova (saima mais aqui), depois de se divorciar de Mia Rose.

Reprodução Instagram