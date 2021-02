Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 10 de fevereiro, é um dia especial para Romana. Ísis, a filha mais velha da cantora, completa 17 anos. Uma data que a artista fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia da jovem e uma mensagem especial.

"Dezassete anos, meu Deus!! Uma linda menina, mulher que tanto amo. Que orgulho e gratidão tenho de expressar por te ter na minha vida. És a minha melhor amiga, és a minha imagem de esperança e amor. Amo-te tanto que nem à palavras para definir. Estou e estarei aqui sempre para ti. Parabéns meu anjo", escreveu.

Recorde-se que Ísis é fruto do antigo relacionamento de Romana com Pedro Zarcos. A cantora é também mãe de Ian e Aron, fruto da sua atual relação com Santigo Romero.