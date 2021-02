Tiago Caramujo

Carolina Patrocínio decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais um momento com as suas irmãs, Inês e Rita Patrocínio. A apresentadora partilhou uma fotografia onde surge acompanhada por duas das suas irmãs e, imediatamente, se multiplicaram os elogios na sua página de Instagram.

"Todas brasas", escreveu a cantora Cuca Roseta, seguindo-se comentários como: "Tão lindas" ou "Tanta beleza".

Por outro lado, houve ainda quem preferisse salientar as semelhanças entre as três irmãs. "Iguais", comentou um internauta.

Reprodução Instagram, DR