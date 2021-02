Reprodução Instagram,DR

Como É Que O Bicho Mexe, os famosos diretos de Bruno Nogueira, têm entretido os portugueses durante este novo confinamento.

Apesar de manter o mesmo formato que no anterior confinamento, desta vez os diretos não têm uma regularidade diária. No início de todas as semanas o humorista revela quais serão os dias da semana em que estará e direto.

Esta semana tinha avançado com terça e quarta-feira. No entanto, desmarcou, de forma inesperada, o direto que tinha agendado para hoje, 10 de fevereiro.

"Malta, hoje não vou conseguir. Desculpem-me. Quando tiver novas datas, aviso", pode ler-se no story que publicou na sua conta de Instagram.

Até ao momento, Bruno Nogueira não avançou com qualquer tipo de justificação sobre o porquê desta decisão.