RUI VALIDO

Luciana Abreu decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A artista partilhou um vídeo enternecedor das filhas mais novas, as gémeas Amoor e Valentine, de três anos.

Entre as imagens é possível ver as duas meninas num momento de grande cumplicidade, trocando vários gestos de carinho. Imagens, essas, que já valeram inúmeros elogios por parte dos internautas.

Entretanto as imagens já valeram inúmeros elogios por parte dos internautas. "Que doçura"; "Princesas lindas" ou "Tão fofas", pode ler-se entre os comentários à publicação.

Recorde-se que as duas meninas são fruto do casamento terminado com Daniel Souza. Luciana Abreu é ainda mãe de Lyonce, de dez anos, e Lyannii, de oito, fruto do antigo relacionamento com Yannick Djaló.