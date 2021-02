Instagram

Leonor Poeiras brindou os seus fãs com uma fotografia antiga do seu filho António, de 12 anos, fruto do casamento entretanto terminado com Miguel Braga.

Instagram

“Mais alguém com saudades da primavera e dos filhos em tamanho pequenino?”, questionou a apresentadora de televisão na legenda da imagem.

Recorde-se que Leonor Poeiras está afastada há vários meses da televisão e recentemente falou da forma como gere a sua vida financeira e de como explica ao filho que não pode comprar-lhe tudo o que este pede. LEIA MAIS AQUI!