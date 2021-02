Instagram

Katia Aveiro escolheu uma fotografia antiga para assinalar o aniversário da sua sobrinha Eleonor, filha da sua irmã Elma, nas redes sociais. “Este tesourinho com 16 anos… Fui a primeira pessoa a pegar-te ao colo, fui eu que te recebi nos braços no dia que vieste ao mundo (uma das melhores experiências da vida). Parece que foi hoje… O tempo voou, mas as memórias essas serão eternas. A tia deseja-te o mundo e a sabedoria para que possas fazer sempre as tuas melhores escolhas. Que sigas sempre sendo uma menina doce humilde e com personalidade ... a tia ama-te muito. Feliz aniversário... Amor da tia ❤️”, escreveu a cantora e empresária na legenda da imagem.

Eleonor Caires é fruto do casamento entretanto terminado de Elma Aveiro com Edgar Caires e festejou o seu 16.º aniversário no passado domingo, 7 de fevereiro. Veja como está a menina agora!