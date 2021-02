Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, 8 de fevereiro foi de celebração para Bruno de Carvalho. O ex-presidente do Sporting Clube de Portugal completou 49 anos. Uma data que o antigo dirigente celebrou junto das três filhas, Ana Catarina, Diana e Leonor, conforme fez saber nas redes sociais.

"As verdadeiras prendas destes 49 anos", começou por escrever na legenda da imagem em que surge acompanhado pelas três meninas.

Reprodução Instagram, DR

"Obrigado a todos pelas mensagens de parabéns. Seguimos juntos", completou.

Recorde-se que Ana Catarina, de 17 anos, é fruto de uma anterior relação de Bruno de Carvalho com Irina Yankovich. Já Diana, de cinco, nasceu do casamento, terminado em 2016 com Cláudia Gomes, enquanto Leonor, de dois anos, é fruto da união terminada com Joana Ornelas.