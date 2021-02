Instagram

Vasco Palmeirim não esconde que é um pai ‘babado’, mas, ainda assim, opta por selecionar muito bem o que partilha dos filhos nas redes sociais e sempre com o cuidado de não mostrar o rosto das crianças por completo.

Instagram

Desta vez, o radialista da Comercial publicou no Instagram uma fotografia do seu filho mais novo, Matias, que completa dez meses esta semana, e não resistiu a fazer uma brincadeira, referente ao facto do menino ser ‘especialista’ em espalhar brinquedos pelo chão. "Matias, o mágico. Fez desaparecer o conteúdo da caixa de brinquedos num estalar de dedos. Põe-te a pau, Luís de Matos", escreveu, divertido, na legenda da imagem.

Instagram

Vasco Palmeirim é ainda pai de Tomás, de quatro anos, também fruto do seu casamento com Bárbara Magalhães.