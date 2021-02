1 / 5 Instagram 2 / 5 Instagram 3 / 5 Instagram 4 / 5 Instagram 5 / 5 Instagram

Joana Amaral Dias desfrutou de uns dias de férias com os filhos mais novos, Luz, de quatro anos, e Dinis, de três, e o companheiro, Pedro Pinto, na Madeira e as fotografias que foi partilhando nas redes sociais acabaram por gerar polémica. Em causa está o facto do país se encontrar em confinamento com o objetivo de travar a propagação do novo coronavírus.

“Admiro esse confinamento. Estou a ser cínica. Para quem aponta o dedo à gente, vir para aqui falar em férias é no mínimo criminoso e gozar com o resto dos portugueses”, comentou uma internauta numa das publicações da antiga deputada do Bloco de Esquerda. Esta foi apenas uma de muitas críticas e Joana Amaral Dias acabou por fazer um longo desabafo no Facebook.

“Parece que houve para aí uma daquelas polémicas de bolso relativa às minhas férias com os meus filhos mais pequenos na Madeira. Desde Março de 2020 que tornei pública a minha posição sobre a gestão da covid - nomeadamente a minha discordância quanto ao confinamento- que mantenho. Ainda assim, desde então, mesmo discordando, tenho cumprido todas as leis e normas. Não sou é daquelas figuras públicas que passa o tempo a dizer ‘Fique em Casa’ e depois anda em festas e quejandos. Teatrinhos, não obrigada. Nojo”, começou por escrever.

“É permitido ir à Madeira. Na ilha, nada fiz que não estivesse dentro das normas que aí vigoram. Portanto, nem sou hipócrita nem fiz algo ilegal. Agora vamos ao que interessa que as minhas férias não têm qualquer relevância. Lamentável é a quantidade de bufaria que por aí anda. Entre invejosos e chibos, entre ressabiados e delatores, está à vista mais uma das consequências de vivermos atualmente num Estado Policial- um tecido social cada vez mais esboroado (não, não vamos sair dito mais unidos); o sadismo, a vingança e o vexame com selo de garantia; a recompensa da pequena pulhice e velhacaria. O regime anticonstitucional que viola os mais elementares direitos e garantias dos cidadãos pare e é parido por gentalha desta roda que, como vampiros, se alimenta do medo e da desconfiança. Entretanto, os supostos antifascistas estão entretidos a chamar fascistas a quem luta pela liberdade”, completou.