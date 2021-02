Instagram

No dia em que o filho, Hugo Nicholson Teixeira, completou mais um ano de vida, Sofia Nicholson não perdeu a oportunidade de lhe deixar uma bonita e original declaração de amor nas redes sociais.

“Contracenamos há 23 anos!!

Muitas temporadas com cenas intensas, dramáticas, momentos hilariantes e inesquecíveis. O guião tem cenas de segundos, outras de 5 páginas. Nem sempre se sabe o texto e é preciso improvisar. E quando a cena sai muito mal, corta-se e repete-se até ficar boa. Experimentam-se e adaptam-se diálogos e situações. Sobretudo quando a guionista Vida entrega cenas e plots alterados. As personagens têm tanto de muito parecido como de totalmente diferente o que torna a trama desta história uma constante surpresa a cada episódio. São os quiproquós, mal-entendidos, diálogos de surdos, silêncios prolongados. Vitórias, derrotas, sucessos vividos com a mesma intensidade. Ele é o protagonista desta série, uma magnífica contracena, desafia-me a cada plano e enriquece cada diálogo. Obrigada Hugo, meu filho por me teres escolhido para o papel da minha vida! Parabéns meu amor!”, escreveu a atriz, comparando a relação entre mãe e filho ao seu trabalho de uma vida, a representação.

Hugo Nicholson Teixeira também é ator e participou na série Uma Aventura na Casa Assombrada, da SIC, e também em algumas novelas. Integrou ainda o elenco do filme Amadeo, de Vicente Alves do Ó.