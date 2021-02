Instagram

Esta quinta-feira, 4 de fevereiro, a equipa de Tony Carreira alertou os fãs do cantor através de um comunicado oficial nas redes sociais sobre as fraudes que estão a ser cometidas usando o nome do artista, nomeadamente no Facebook, para obter benefícios financeiros.

"Tivemos conhecimento que foram criadas, de forma anónima e fraudulenta, páginas no Facebook alegando pertencerem ao cantor Tony Carreira, usurpando a sua imagem e informando de um suposto 'Live 2021'. Além desta divulgação solicitam dinheiro aos fãs do cantor", começa por escrever.

"Já procedemos às devidas denúncias e procedimentos legais contra quem, aproveitando-se do momento atual e ao abrigo da prática de crimes graves pretende enganar o público que, nesta fase tão difícil, tem carinhosamente abraçado Tony Carreira", continua, referindo-se à morte trágica da filha do cantor, Sara Carreira.

"Para os seus fãs fica o nosso imenso agradecimento e reconhecimento. Por fim, relembramos que existe apenas esta página de Facebook e que a mesma é verificada com o símbolo azul junto ao nome", remata.