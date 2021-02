Ao longo da sua vida mediática, Lana Del Rey nunca falou dos seus relacionamentos, optando por uma postura mais discreta. Clayton Johnson, de quem está noiva, assinalou o seu aniversário com uma fotografia ao lado da cantora.

Segundo uma fonte à revista People, o casal conheceu-se numa app e os fãs bem atentos, terão reparado que ambos se seguem no Instagram desde agosto do ano passado, notando que Lana surge em alguns momentos na conta do músico de 32 anos.

Os fãs da cantora também repararam que a cantora usa um anel diferente e bem maior dos que costuma usar, especulando a ideia de um noivado entre Lana e Clayton Johnson.

Reprodução Instagram, DR