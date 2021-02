Reprodução Instagram, DR

Débora Monteiro decidiu voltar a brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz publicou uma enternecedora fotografia de uma das filhas gémeas, a pequena Alba.

"Doce Alba", escreveu a atriz de Amor Amor na legenda da imagem que conquistou inúmeros elogios.

"Que perfeição", comentou a atriz Bruna Quintas, seguindo-se comentários como: "Tão linda"; "Que coisinha mais fofa" e "Que Doce".

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Débora Monteiro deu as boas-vindas às gémeas Alba e Júlia em julho do ano passado. As suas meninas são fruto do seu relacionamento com Miguel Mouzinho.