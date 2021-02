Chiara Ferragni está grávida do segundo filho e partilhou recentemente uma ecografia nas redes sociais. A it girl italiana já é mãe de Leone, mas aponta na imagem da bebé uma semelhança com o seu marido, Fedez.

“Ela pode ter os lábios do papá”, escreveu na legenda da imagem que pode ver acima. Recorde, no vídeo abaixo, que foi o filho da empresária que revelou sexo da bebé, ora espreite!

Tanto Leo como o bebé que está a caminho são fruto do casamento com Fedez. O casal trocou alianças em setembro de 2018.

Reprodução Instagram, DR