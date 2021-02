Carolina Moura

Bruna Quintas está à espera do primeiro filho e não podia estar mais radiante com esta nova fase da sua vida. Esta quinta-feira, 4 de fevereiro, a atriz da SIC decidiu revelar na sua conta de Instagram o sexo do bebé, fruto da relação com Guilherme Moura.

"Agora somos dois pipis cá em casa", começou por dizer na legenda de uma fotografia captada pela cunhada, Carolina Moura.

"O rastreio pré-natal da neoBona veio confirmar que a vida do Guilherme só tem tendência a piorar", brincou.