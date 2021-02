Instagram

“11 meses destes olhinhos que engoliram o mundo. Sempre imaginei que o 1.º aniversário da Pepi fosse rodeado das pessoas que a amam tanto quanto nós, mas não vai... não vai e claro que me deixa triste, queria tanto que este momento fosse partilhado com quem a ama tanto quanto nós”, começou por escrever Melanie Jordão no Instagram, referindo-se ao facto da pandemia a impedir de reunir familiares e amigos para uma festa de arromba no próximo dia 3 de março.

Instagram

“Mas prometo que vai ter um aniversário à séria mesmo que seja apenas a 3. Celebrar a chegada de um filho à nossa vida é mágico e nós cá estaremos para garantir que ela nunca se esqueça o quão importante é”, completou, no entanto, a companheira do cantor Diogo Piçarra, deixando claro que, apesar de ficarem em família, nada faltará para que a pequena Penélope sinta o quão especial é.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que a menina nasceu no início da pandemia, algumas semanas antes da data prevista. Na altura, o pai deixou um testemunho arrepiante sobre o facto de ninguém estar preparado para ter um filho prematuro e muito menos numa altura completamente atípica em que nem a família mais próxima podia estar presente. RECORDE AQUI!