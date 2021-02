Dinheiro, seguidores e extravagância. São palavras indissociáveis do clã Kardashian. Desta vez, quem o provou, foi Kylie Jenner de 23 anos com o presente a Stormi, a sua filha de três anos, no dia do seu aniversário.

"A minha menina é tão mimada", legendou a estrela de reality show e empresária na área da cosmética. Em causa estão vários pares de ténis (ver abaixo), que custam centenas de euros, entre marcas como Nike e Off-White.

Antes do seu aniversário, aos dois anos de idade, a menina já tinha recebido uma mala Prada que custa mais de 1000 euros.

Reprodução Instagram,DR