Instagram

Kylie Jenner mostrou na noite desta segunda-feira, 1 de fevereiro, imagens da festa de aniversário da filha, a pequena Stormi, de três anos, e os internautas teceram duras criticas à 'socialite'.

Ao contrários dos anos anteriores, em que a empresária de 23 anos celebrava a data especial com o grande evento chamado 'Stormi World', Kylie decidiu fazer uma festa mais pequena "por razões óbvias" em que convidaria apenas os primos de Stormi e outros membros da família.

No entanto, os seguidores repararam que a festa de aniversário não pareceu ser assim tão pequena, desrespeitando alguns protocolos de segurança contra a Covid-19 implementados pelo condado de Los Angeles. "Querida Kylie Jenner, [eu sei que] cancelaste o 'Stormi World', mas ainda deste uma grande festa para a Stormi. Mesmo que tenha sido uma festa para ela, ainda é uma festa durante uma pandemia e eu não vi nenhuma máscara. Mesmo que sejas uma milionária, ainda podes apanhar o vírus e passá-lo para outras pessoas", disse um internauta no Twitter.

"Kylie está mesmo a fazer um 'Stormi World' para o terceiro aniversário da sua filha? Uma pessoa morre de Covid-19 a cada 10 minutos em LA", comentou outro. "A pandemia não existe na terra das Kardashians", afirmou um terceiro.

De acordo com uma Ordem do Oficial de Saúde do Condado de Los Angeles, os cidadãos são obrigados a manter os encontros com não mais do que três famílias, sendo que "reuniões privadas de pessoas de três 'famílias' diferentes ou menos são limitadas a um máximo de 15 pessoas". Um grupo composto apenas por pais, irmãos, sobrinhas e sobrinhos de Kylie Jenner já supera esse número.

Além do que foi referido acima, a ordem exige também que "todos os encontros privados" sejam realizados ao ar livre. O evento da irmã de Kim Kardashian foi feito dentro de casa como pode ver no vídeo abaixo.