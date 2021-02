O caso terá acontecido em 2011, mas Love Bailey nunca esqueceu o dia aterrorizador em que se cruzou com Marilyn Manson. Depois de Evan Rachel Wood e outras mulheres terem quebrado o silêncio sobre as alegadas agressões e acusações de abuso sexual, a estilista decidiu que estava na altura de falar.

Num vídeo emocionante nas redes sociais, a também cineasta, que é transexual, disse que o músico lhe chegou a apontar uma arma à cabeça durante uma sessão fotográfica. "Sinto que é uma questão urgente falar diretamente para a câmera e contar o meu testemunho do que aconteceu na noite em que conheci Marilyn Manson", começou por dizer, afirmando que tinha 20 anos quando foi convidada para fazer parte de uma sessão de fotografias.

Bailey recorda-se de ter sido convidada a seguir uma atriz, cujo nome escolheu não revelar, até à casa de Marilyn onde viu que o estúdio de gravação do cantor estava repleto de posters de mulheres seminuas. Na sala de estar, a estilista disse que o chão estava coberto de desenhos que pareciam agrupados num canto na tentativa de abrir "algum portal demoníaco".

De seguida, Bailey foi chamada para o quarto onde Manson e a atriz tinha acabado de ter relações sexuais e viu uma gaiola de vidro no canto da sala com uma fechadura. Ao entrar no espaço, encontrou a atriz que aparentava estar "apagada" e estava a "tropeçar". Quando tentou ajudar a atriz, o músico apareceu e apontou-lhe uma arma à cabeça.

"Não era uma arma de brincar. Ele coloca-a diretamente na minha cabeça e diz 'Não gosto de Faggots [termo usado, principalmente na América do Norte, para se referir a uma pessoa homossexual] enquanto ri num tom agressivo. Isto não foi uma piada. Não era algo para se levar de ânimo leve e lembro-me de ficar chocada aquele momento", conta, emocionada.

"Há anos calei-me por causa da indústria, por causa da indústria da moda, por causa desses fotógrafos que te vão colocar na lista negra por mencionar o nome deles e por tanto tempo estive em silêncio, mas agora acho que é a hora. Acho que é hora de confessar a minha história e a minha experiência", disse.

Bailey contou ao Daily Beast que está em contacto com as autoridades.

Getty Images