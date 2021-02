Sebastian Frej/MB Media

Esta terça-feira, 2 de fevereiro, foi um dia especial para José Mourinho. O filho mais novo do treinador de futebol, José Mário , completou 21 anos. Uma data que o técnico fez questão de assinalar nas redes sociais com imagens inéditas ao lado do filho.

"O meu rapaz tem 21 anos", escreveu José Mourinho na legenda da publicação, provando ser um pai orgulhoso.

Recorde-se que além de José Mário, o treinador é pai de Matilde, de 25 anos. Os dois jovem são fruto do casamento com Matilde Faria.

