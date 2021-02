Fotografia: Tiago Caramujo

Foi em janeiro do ano passado, há pouco mais de um ano, que Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes deram as boas-vindas à filha mais nova, a pequena Mel. Desde então, o casal tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais a evolução do crescimento da menina.

Ainda esta terça-feira, 2 de fevereiro, a atriz publicou uma nova imagem da bebé, que rapidamente mereceu vários elogios e milhares de 'gostos' na rede social Instagram, conforme pode ver abaixo.

Recorde-se que além de Mel, os dois atores são pais de Beatriz, de oito anos.