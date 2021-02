1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

No dia de aniversário do seu marido, Diana Lucas deixou a seguinte mensagem nas redes sociais: “Chefe de família, é o que ele representa! Protetor, amor, paciência, companheiro, um Grande Pai e ainda faz as vontades todas a estas meninas. É o meu marido, faz anos hoje e faltam cerca de 3 meses de missão para o termos de volta a casa ❤️ Feliz Aniversário. Amamos-te muito ❤️”.

O marido da artista é militar e, como a própria explicou há dias na Casa Feliz, está fora há já alguns meses e a família está cheia de saudades. Veja no vídeo abaixo o momento em que Ricardo Correia surpreendeu a irmã de Ivo Lucas em direto na SIC:

De referir que Diana Lucas e Ricardo Correia têm uma filha em comum: Mia, de quatro anos.