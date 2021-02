Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 2 de fevereiro, é um dia com especial significado para Dália Madruga. A antiga apresentadora celebra mais um aniversário, o primeiro sem o pai, que morreu em novembro do ano passado. Desta forma, Dália Madruga decidiu recordar o progenitor no dia seu aniversário, nas redes sociais, partilhando também várias imagens da infância.

"02.02.1979. Hoje é o meu dia, e normalmente adoro fazer anos...mas este ano não vou ter a tua mensagem, o primeiro aniversário sem ti pai", começou por escrever.

"No entanto, tenho a sorte de ter uma família maravilhosa e só isso é motivo suficiente para saber que é uma dádiva continuar a fazer anos e a comemorar a vida, mesmo que por vezes tropecemos, o importante é ter quem nos ampare a queda", completou.

