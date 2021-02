Reprodução Instagram, DR

Débora Monteiro é uma mãe 'babada' e faz questão de o demonstrar nas redes sociais. Ainda esta segunda-feira, 1 de fevereiro, a atriz brindou os seus seguidores com uma nova fotografia de uma das filhas, gémeas, a pequena Júlia.

Na imagem, a preto e branco, a menina surge sorridente, deixando os internautas 'derretidos', incluindo rostos conhecidos como Fernando Rocha, Maria João Bastos, Raquel Tavares ou João Baião.

"Que bonequinha linda"; "Ternura" ou Tão linda", pode ler-se entre os vários comentários à publicação.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Débora Monteiro deu as boas-vindas às gémeas, Júlia e Alba, em julho do ano passado. As duas meninas são fruto do relacionamento com Miguel Mouzinho.