Instagram

“Deus. Eu sinto tanto a tua falta”, escreveu Carolina Deslandes no Instagram, na legenda de uma fotografia de quando era criança, na qual surge aninhada no colo do seu avô.

A artista, de 29 anos, nunca escondeu a relação cúmplice que tinha com o avô, que morreu em 2015, e até escreveu o tema Nuvem em sua homenagem.