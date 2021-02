Reprodução Instagram, DR

Depois da notícia da morte de Licínio França no último sábado, 30 de janeiro, Noémia Costa, ex-mulher do ator, usou as redes sociais para se declarar à filha de ambos, Joana França.

"Perco-me no teu abraço minha filha. Amor Maior", começou por escrever na legenda de uma fotografia em que surge abraçada à filha.

"Amo-te desde aqui até à lua", completou.

Recorde-se que Noémia Costa e Licínio França estiveram juntos durante mais de duas décadas. Em declarações ao programa Alta Definição, a atriz alegou agressões físicas e verbais durante a relação, que chegou ao fim em 2007.

De salientar que, segundo a revista TV7 Dias, o ator sofria de Alzheimer e estava internado num lar.

