Reprodução Instagram, DR

Katia Aveiro usou as redes sociais esta sexta-feira, 29 de janeiro, para deixar uma mensagem de força a alguém especial. A irmã de Cristiano Ronaldo dirigiu palavras de esperança à prima, Márcia Santos, que atualmente luta contra com o cancro.

"Ela sabe de tudo o que sinto, mesmo que não diga todos os dias, ela sabe que a distância é nada diante da presença valiosa dos nossos poucos momentos, ela sabe o que significa para todos nós (família ) ela sabe o que vivemos, o que passamos e de onde viemos, ela sabe o lugar a procurar quando precisar, ela sabe que aqui estarei sempre e em todo o lugar, ela sabe o quanto é importante para mim e para tantos, ela sabe que a gente acredita nela e no que está lá na frente à nossa espera", começou por escrever na legenda de uma imagem em que surge acompanhada pela prima.



"Uma taça de vinho, uma garrafa de champanhe, um abraço apertado e os beijos que tanto ela gosta de dar, os passeios na avenida do mar, a lambequinha no banco do jardim - já quando formos bem velhinhas - e promessa é promessa. Sempre colheste todas as pedras da tua estrada, não será agora que não irás fazer", prosseguiu



"Esse maldito cancro não vencerá aquela que das cinzas renasceu já tantas vezes...Meu amor (prima irmã ) não precisas que te escreva isto, mas deu vontade de partilhar ao mundo que existe uma guerreira na nossa família...Sei que já sabias...Mas disse na mesma...Tenho tanto orgulho de ti...Até breve. Te amo", completou.