Reprodução Instagram, DR

Após a morte do pai, vítima de Covid-19, Jorge Gabriel voltou a perder um familiar, conforme fez saber nas redes sociais, este sábado, 30 de janeiro. O apresentador deixou ainda um sério apelo no que diz respeito ao combate à pandemia, cujo números no nosso país são alarmantes.

"Hoje perdi mais um familiar", começou por escrever.

"Este luto não é meu é de todos. Como é possível continuarem refeições em restaurantes às escondidas? Jogos de cartas em cafés? Fugas de restaurantes para esgotos? Festas de sexo em clubes? Compras feitas em supermercados por famílias inteiras? Que vergonha", desabafou.

"FIQUEM EM CASA. POR FAVOR", completou.