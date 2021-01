Reprodução Instagram, DR

Daniel Oliveira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta sexta-feira, 29 de janeiro, o apresentador e diretor de programas da SIC partilhou com os internautas um momento de grande cumplicidade com a filha, Alice, de dois anos e meio.

"Num ápice, o Sol sorriu", escreveu Daniel Oliveira na legenda da imagem quem surge feliz ao lado da menina.

Recorde-se que Alice é fruto do casamento do apresentador com Andreia Rodrigues. Atualmente, o casal aguarda o nascimento da segunda filha.

